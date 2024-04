Hugo Soares eleito líder parlamentar do PSD. Promete dialogar com todos

É oficial: Hugo Soares é o novo líder da bancada social-democrata. O secretário-geral do PSD teve uma vitória esmagadora, como se esperava, com 98,7% dos votos, segundo a Renascença apurou junto de fonte oficial da bancada.

No total, votaram 77 deputados, com 76 a favor de Hugo Soares e um em branco. O voto em falta (a bancada é composta por 78 assentos) é do deputado que irá substituir José Cesário, e que esteve ausente da votação.

Questionado pelos jornalistas, o novo líder da bancada não quis comentar as declarações de Pedro Passos Coelho, que desafiou Luís Montenegro a entendimentos com o Chega. Hugo Soares garante que vai dialogar com todos na Assembleia da República.

“Assumi hoje a liderança do grupo parlamentar e comecei por vos dizer a honra, o orgulho e a responsabilidade que sinto e, sobretudo, a necessidade que tenho muito presente de diálogo com todas as forças partidárias com representação parlamentar”, afirmou o novo líder parlamentar do PSD.

Hugo Soares assume que um Governo de maioria relativa deve dialogar “com espírito de humildade e com espírito construtivo”, com todas as bancadas parlamentares.

Apesar da insistência dos jornalistas, o líder parlamentar recusou comentar Passos Coelho, mas diz que as pessoas querem ver os seus problemas resolvidos e não querem saber se foi com os votos favoráveis do Chega ou de qualquer outro partido.

“Os portugueses não querem saber se quem aprovou um médico de família para cada português foi o PSD com os votos favoráveis do Chega, do PS, do PCP ou do Bloco de Esquerda. Os portugueses não querem saber se os seus filhos têm o professor na escola porque houve uma decisão que teve o apoio do PS, do Chega, do BE ou do PCP. Querem é os seus problemas resolvidos”, argumenta Hugo Soares.

[notícia atualizada]