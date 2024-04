É oficial: Hugo Soares é o novo líder da bancada social-democrata. O secretário-geral do PSD teve uma vitória esmagadora, como se esperava, com 98,7% dos votos, segundo a Renascença apurou junto de fonte oficial da bancada.

No total, votaram 77 deputados, com 76 a favor de Hugo Soares e um em branco. O voto em falta (a bancada é composta por 78 assentos) é do deputado que irá substituir José Cesário, e que esteve ausente da votação.