BE propõe alteração para que famílias não percam apoio à renda

O Bloco de Esquerda (BE) propôs esta segunda-feira uma alteração legislativa para que os beneficiários do apoio à renda possam manter esta ajuda financeira quando o senhorio altera o contrato, mas o inquilino e o imóvel são os mesmos.

Este projeto de lei foi esta tarde apresentado no parlamento pela deputada do BE Marisa Matias para responder às "muitas queixas por parte de famílias em Portugal que, por um problema da lei, estão a perder o apoio extraordinário das rendas", referindo-se a bloquista à manchete do jornal Público.

Em causa está o facto de as regras do apoio extraordinário a renda atualmente em vigor abrangerem apenas os contratos de arrendamento celebrados até 15 de março de 2023, o que leva muitos inquilinos elegíveis a serem excluídos do apoio quando o senhorio altera o contrato para poder aumentar a renda, por ser considerado que se trata de um novo contrato.

De forma a ultrapassar este problema, o BE propõe, segundo o projeto de lei entregue, que o decreto-lei que enquadra este apoio, passe a estipular que esta se aplica "igualmente, aos novos contratos de arrendamento celebrados entre as mesmas partes e sobre o mesmo imóvel".

Além disto, o BE quer também que os inquilinos que recebiam o apoio e deixaram entretanto de o receber devido a esta situação tenham "direito ao pagamento retroativo do apoio extraordinário que cessou aquando do fim do contrato de arrendamento".