Augusto Santos Silva condecorado pelo Presidente da República

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou esta terça-feira o anterior presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo.

A atribuição desta condecoração, que não foi antecipadamente anunciada, foi divulgada através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

"O Presidente da República condecorou, no Palácio de Belém, o anterior presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo. Todas as personalidades que exerceram esta função desde a Constituição de 1976 foram condecoradas com a mesma ordem e grau", lê-se na nota.

As fotografias que acompanham o texto desta nota mostram que estiveram presentes na cerimónia de condecoração de Augusto Santos Silva o novo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, e o anterior primeiro-ministro, António Costa.

Augusto Santos Silva, que não foi eleito deputado nas legislativas antecipadas de 10 de março, às quais foi candidato pelo PS no círculo de Fora da Europa, deslocou-se ao Palácio de Belém em 22 de março, dias antes de deixar o cargo de presidente da Assembleia da República, para um encontro de "despedida do ponto de vista institucional" do chefe de Estado e também "do ponto de vista pessoal".

No fim do encontro, em declarações aos jornalistas, agradeceu a Marcelo Rebelo de Sousa as "provas de simpatia, amabilidade e muito boa cooperação" nos últimos anos de governação do PS, em que exerceu primeiro as funções de ministro dos Negócios Estrangeiros e depois de presidente da Assembleia da República.

Sobre o seu futuro, Santos Silva disse apenas que iria retomar o ensino na Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

Augusto Santos Silva foi eleito presidente da Assembleia da República em 29 de março de 2022 e chegou ao segundo lugar na hierarquia do Estado português depois de ter sido ministro em seis governos chefiados por três diferentes primeiros-ministros.

Nascido no Porto em 20 de agosto de 1956, é licenciado em História pela Faculdade de Letras do Porto, doutorado em Sociologia pelo ISCTE e professor na Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

Foi ministro da Defesa Nacional, dos Assuntos Parlamentares, da Cultura, da Educação e de Estado e dos Negócios Estrangeiros em governos chefiados por António Guterres, José Sócrates e António Costa.

Militante do PS desde 1989, Santos Silva foi um dos primeiros destacados socialistas a manifestar apoio à recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa ao cargo de Presidente da República nas eleições de janeiro de 2021.