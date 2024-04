Tiago Mayan Gonçalves pronto para ser alternativa à liderança da Iniciativa Liberal

Quando chegar o momento certo, Tiago Mayan Gonçalves será candidato à liderança da Iniciativa Liberal. O anúncio foi feito esta manhã num hotel em Lisboa onde apresentou o manifesto “Unidos pelo liberalismo”.

“Quando estiver em período eleitoral, estarei pronto, se necessário e tendo equipa para o fazer, estarei pronto para liderar uma candidatura à liderança do partido”, afirmou Tiago Mayan Gonçalves em resposta aos jornalistas.

Rui Rocha tem mandato até janeiro do próximo ano. Antes, há eleições europeias e regionais da Madeira e uma convenção estatutária.

Tiago Mayan Gonçalves garante que vai estar empenhado nestas lutas eleitorais, mas diz que a convenção vai ser o momento para mostrar as diferenças com a atual direção.

Os subscritores do manifesto defendem a refundação do partido assente em valores e princípios liberais. “Apresentar uma liderança forte e carismática, verdadeiramente liberal, defender mudanças estatutárias e regulamentares para garantir a tão desejada transparência e participação” são outros objetivos deste manifesto, que conta com 212 assinaturas de membros da Iniciativa Liberal, entre eles o primeiro presidente do partido, Miguel Ferreira da Silva.

Este grupo defende ainda a abertura do partido à sociedade civil e permitir o regresso dos que, nos últimos tempos, abandonaram a Iniciativa Liberal.

“Achamos que o partido está incapaz de agregar e de reter valor e esta é a visão que temos para recuperar essa capacidade”, refere Tiago Mayan Gonçalves, que aguarda o regresso da antiga deputada Carla Castro.

“Espero que, com esta visão, ela se sinta atraída a regressar ao partido. Da minha parte será bem vinda”, refere Mayan Gonçalves.

O rosto da alternativa a Rui Rocha, que se apresenta nove meses antes das eleições, diz que o resultado das eleições legislativas é um sintoma do atual estado do partido, que esqueceu a mensagem liberal e está mais preocupado em ir a reboque dos acontecimentos.