Pedro Nuno Santos envia carta a Montenegro a pedir "acordo". Aeroporto fica de fora

Pedro Nuno Santos enviou a Luís Montenegro uma carta onde manifesta a disponibilidade e o interesse do Partido Socialista em "trabalhar em conjunto" com o Governo para a construção de um acordo até ao fim de junho que permita a recuperação do tempo de serviços de professores e a valorização de carreiras de profissionais de saúde e forças de segurança. No entanto, um dos temas que fica fora da proposta de acordo é a localização do novo aeroporto – embora, sobre este assunto, o líder dos socialistas tivesse manifestado, no passado, abertura para fazer parte da solução.

Na missiva, a que a Renascença teve acesso, o secretário-geral do PS diz querer "construir um acordo" com a governação "num prazo de sessenta dias" que "permita encontrar soluções", inclusive "em sede de orçamento retificativo".



As soluções concentram-se na "valorização das carreiras e dos salários dos trabalhadores da Administração Pública", em especial "dos profissionais de saúde, das forças de segurança, dos oficiais de justiça e dos professores".

Ainda em relação aos professores, Pedro Nuno Santos diz estar disponível para "apoiar a recuperação da totalidade do tempo de serviço dos educadores de infância e dos professores dos ensinos básicos e secundário", bem como "uma revisão da carreira docente", que "permita reduzir o hiato entre os índices remuneratórios do início e do fim da carreira".

Na carta, Pedro Nuno Santos mostra a disponibilidade do PS em construir o acordo antes "do fim do período de funcionamento da Assembleia da República, em julho deste ano".

Leia a carta na íntegra: