Pedro Nuno Santos avisa Montenegro: Deixar valorização de professores e polícias para o OE2025 "seria um erro"

Questionado sobre um cenário de ingovernabilidade no país, Pedro Nuno Santos responde: “não somos nós que temos de garantir a estabilidade”.

“Não peçam ao PS para ser suporte de um Governo que prometeu mudar as políticas socialistas”, afirma o líder socialista.

Pedro Nuno Santos está disponível para "resolver os problemas" dos portugueses, nomeadamente através de um Orçamento retificativo, mas avisa que "seria um erro deixar estas matérias para o Orçamento" do Estado do próximo ano (OE2025).

Matérias com consenso alargado, como a devolução do tempo de serviço dos professores e o subsídio para os polícias, "não devem ser usadas no Orçamento do Estado para fazer chantagem sobre a oposição, avisou esta segunda-feira o secretário-geral do PS, em entrevista à TVI/CNN Portugal.

"Aquilo que interessa aos portugueses são as políticas apresentadas. Estabilidade para fazer o quê? Aplicar um programa do qual discordamos? Quem garantiu que tinha solução de governo estável não foi o PS. O primeiro-ministro disse na noite eleitoral que tinha solução de Governo estável, não podemos esperar que o PS assegure um governo com o qual discorda”, afirmou.

Pedro Nuno Santos avisa também Luís Montenegro para não sujeitar a votos o Programa de Estabilidade.

Na entrevista à TVI e à CNN, o líder socialista disse que isso seria uma provocação ao PS e pede ao primeiro-ministro que não se coloque num "beco sem saída".



O líder socialista enviou esta segunda-feira uma carta ao primeiro-ministro, a defender um acordo no prazo de 60 dias para a valorização das remunerações na Função Pública. Luís Montenegro respondeu que "no tempo oportuno" irá reunir-se com Pedro Nuno Santos.

Pedro Nuno Santos lamenta o que considera ser a "arrogância" da resposta de Luís Montenegro e estabelece um paralelo com o conturbado processo de eleição do presidente da Assembleia da República. "Na verdade, este Governo não tem uma maioria que lhe permita ter esta atitude na relação com o Partido Socialista, eu lamento."