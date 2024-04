Marcelo não comenta carta de Pedro Nuno a Montengro. "Mas registo"

A mais de mês e meio das eleições na Madeira, o Presidente da República diz não comentar a carta enviada por Pedro Nuno Santos a Luís Montenegro por estarmos em “período eleitoral”.

“Mas registo. Vou registando. Não tenho nada a responder, ainda por cima num momento importante, calmo, tranquilo, de preparação e debate do programa de Governo”, afirmou, no IPO do Porto, por ocasião da inauguração do espaço da Fundação La Caixa.

Na missiva, o líder do PS pede um acordo para valorização de carreiras na Função Pública para os próximos “sessenta dias”.

Recusando comentar processos judiciais, Marcelo voltou a não falar sobre a Operação Influencer, comentando apenas que António Costa mostrou uma “sensibilidade importante” em relação à Europa.

Questionado sobre a possibilidade de um orçamento retificativo, Marcelo indicou que essa situação é apenas “futurologia”: “temos um Orçamento do Estado que está em vigor há quatro meses e já estão a falar sobre o que acontece daqui a oito ou nove”, comentou.

O chefe de Estado indicou ainda que não tem “mais nada a dizer” sobre o caso das gémeas luso-brasileiras: “O MP [Ministério Público] enviou uma carta em que diz que os documentos eram integrados no processo, que está em segredo de justiça”, afirmou.