Reconhecimento da Palestina. Mortágua desafia MNE a abandonar "posições irresponsáveis"

A coordenadora do BE defendeu este sábado ser um dever de Portugal reconhecer o Estado da Palestina e desafiou o ministro dos Negócios Estrangeiros a abandonar "posições irresponsáveis em que negava o genocídio" em Gaza.

"É muito importante que o ministro do Negócios Estrangeiros [Paulo Rangel], que tinha posições irresponsáveis no passado, que negou o genocídio em Gaza do povo palestiniano, mude a sua posição e adote uma posição responsável em defesa da paz", afirmou Mariana Mortágua, que participou na marcha Abril pela Palestina, em Lisboa.

Em declarações aos jornalistas, no dia em que passam seis meses do início da guerra entre Israel e o Hamas, a líder do BE salientou que o "dever de Portugal" é o de reconhecer o Estado da Palestina, colocando-se ao lado da comunidade internacional e do secretário-geral da ONU, António Guterres.

"É importante que, seis meses depois do início dos ataques de Israel a Gaza, estejamos aqui para lembrar aquilo que está a acontecer em Gaza. Israel matou mais de 30 mil pessoas e quase metade são crianças", lamentou Mariana Mortágua.