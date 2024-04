Ordem dos Médicos quer ser ouvida no plano de emergência para o SNS

A Ordem dos Médicos espera que a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, a oiça aquando da elaboração do plano de emergência para a saúde que o Governo pretende ter concluído em seis meses.

"A não ser que se queira cometer os erros do passado, em que a Ordem dos Médicos não tem sido ouvida em nenhuma das grandes matérias que foram decididas, por um lado, pelo Ministério da Saúde, pelo outro, pela Direção Executiva do SNS [Serviço Nacional de Saúde]", afirmou o bastonário, Carlos Cortes.

Em declarações à Lusa, o responsável disse esperar que o caminho a traçar pelo novo Governo seja "um caminho de inclusão e de diálogo".

"Não vejo outra possibilidade do que ouvir quem está no terreno, quem trabalha no dia-a-dia, quem conhece os problemas e tem soluções para apresentar. E Ordem dos Médicos está completamente disponível e a sua intenção obviamente é colaborar com a nova ministra da Saúde", salientou.

Durante a campanha eleitoral, o atual primeiro-ministro, o social-democrata Luís Montenegro, comprometeu-se a, nos primeiros 60 dias do novo Governo, apresentar um plano de emergência para o SNS, a aplicar até final de 2025.

Diminuir os prazos na marcação de consultas de saúde familiar, com a teleconsulta como uma alternativa, e garantir enfermeiro e médico de família, recorrendo também aos setores privado e social, são algumas das metas deste plano.

Prevê também atendimento célere nos cuidados primários (quando se trate de doença aguda) ou alargar para o privado o sistema de "vouchers", que já existe nas cirurgias, aplicando-os às consultas de especialidade quando se ultrapassam os tempos de espera.