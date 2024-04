Operação Influencer. Santos Silva critica PGR por "violação grosseira" do Estado de direito

Augusto Santos Silva criticou este domingo a Procuradoria-Geral da República (PGR) por uma "violação grosseira de princípios básicos do Estado de direito" ao ainda não ter ouvido António Costa no inquérito do Supremo Tribunal de Justiça ligado à Operação Influencer.

Numa publicação na página pessoal no Facebook, o ex-presidente da Assembleia da República apontou que já passaram cinco meses desde que "um comunicado de imprensa da Procuradoria-Geral da República informou o pais de que corria no Supremo Tribunal de Justiça um inquérito-crime sobre o então Primeiro-Ministro, levando-o a apresentar a sua demissão, com a consequente queda do Governo".

"Desde então, nada mais se sabe, tendo-se limitado a PGR a publicar outra nota sobre a distribuição de processos por equipas de magistrados. O Parlamento foi dissolvido, realizaram-se eleições e nada as autoridades competentes se dignaram esclarecer", acusou o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros.

Santos Silva sublinhou ainda que "o próprio visado nunca foi ouvido", acusando a PGR de "uma violação grosseira de princípios básicos do Estado de direito, incluindo o desrespeito pela separação de poderes, o desprezo pelo direito dos cidadãos à informação essencial para as suas escolhas cívicas e uma ofensa aos direitos fundamentais de qualquer pessoa, seja qual for a sua condição privada ou pública".