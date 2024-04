"Super" Ministério da Educação não tem secretário de Estado para o Ensino Superior

Na nova orgânica, não é claro quem fica com o Ensino Superior , ao contrário dos anteriores executivos socialistas, liderados por António Costa, e social-democrata, liderado por Pedro Passos Coelho, que contavam ora com um secretário de Estado do Ensino Superior, ora da Ciência e Ensino Superior.

O "super" Ministério da Educação, Ciência e Inovação do XXIV Governo Constitucional vai contar com dois secretários de Estado da Educação e um da Ciência, mas nenhum dedicado em exclusivo ao Ensino Superior.

A educação, ensino superior e ciência voltaram a estar sob a mesma tutela na orgânica do XXIV Governo Constitucional, num novo Ministério da Educação, Ciência e Inovação liderado pelo economista Fernando Alexandre.

No anterior governo, de António Costa, as pastas da Educação e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior estavam distribuídas em dois ministérios, cada um com um secretário de Estado: da Educação e do Ensino Superior.

O novo secretário de Estado Adjunto e da Educação é o politólogo e especialista em educação Alexandre Homem Cristo, que foi assessor parlamentar do PSD na Assembleia da República, no âmbito da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, e conselheiro no Conselho Nacional de Educação.