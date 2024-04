Sete secretários de Estado com acertos na designação dos cargos

Sete dos 41 secretários de Estado do XXIV Governo Constitucional tiveram acertos na designação dos cargos entre a lista divulgada na quinta-feira no site da Presidência da República e a tomada de posse de hoje.

A estes, junta-se um outro secretário de Estado que "desceu" na orgânica interna do Ministério e uma errata enviada ainda na quarta-feira à noite pelo Governo e que dava conta da troca de nomes entre as duas secretárias de Estado da área da Justiça.

Hoje, na cerimónia de tomada de posse, que durou cerca de meia hora e na qual os secretários de Estado foram chamados um a um, foi possível detetar outras alterações.

José Maria Gonçalves Pereira Brandão de Brito foi chamado como secretário de Estado Adjunto e do Orçamento (na lista inicial não se referia o estatuto de Adjunto) e Hélder Reis como secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, sendo nova a parte do Planeamento.

Também Hernâni Dias viu ser acrescentado o Ordenamento do Território ao título de secretário de Estado da Administração Local, enquanto Rui Armindo da Costa Freitas será secretário Adjunto da Presidência (em vez de "e da Presidência").

Pedro Tiago Dantas Machado da Cunha, que aparecia na lista inicial como secretário de Estado da Educação, sê-lo-á da Administração e Inovação Educativas.

Jorge Manuel de Almeida Campino será secretário de Estado e da Segurança Social (perdendo a designação de Adjunto), enquanto, pelo contrário, Carla da Cruz Mouro, ganhará a designação de secretária de Estado Adjunta, além da Igualdade.

Adriano Rafael Sousa Moreira mantém o título de secretário de Estado do Trabalho, mas dentro do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, passa de primeiro para terceiro na orgânica interna.

No site da Presidência da República na Internet já consta a lista atualizada do XXIV Governo Constitucional.