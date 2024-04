Migrações ficam a cargo do ministro da Presidência

As migrações vão ficar na tutela de António Leitão Amaro, o novo ministro da Presidência. É uma informação avançada, esta sexta-feira, à Renascença por fonte do gabinete do primeiro-ministro.

Essa era uma indicação em falta, na orgânica do novo Governo e a expressão "Migrações" não aparece associada a qualquer Secretaria de Estado.

A regulação dos fluxos migratórios foi uma das bandeiras da AD durante a campanha e mereceu uma referência no discurso da tomada de posse de Luís Montenegro.

A Renascença confirmou já esta sexta-feira à tarde que ficará, então, na dependência direta do ministro da Presidência.

No anterior executivo, liderado por António Costa, este era um dossier tinha direito a uma Secretaria de Estado da Igualdade e Migrações, na alçada de Isabel Almeida Rodrigues, que, por sua vez, dependia de Ana Catarina Mendes, a então Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares.