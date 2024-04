Marcelo nega ter bloqueado informação sobre caso das gémeas

Questionado pelos jornalistas à margem da tomada de posse dos secretários de Estado do novo Governo, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que "o Ministério Público considerou que era segredo de justiça".

Um relatório da IGAS indica que a recusa inicial da Presidência em dar acesso aos documentos no caso das gémeas luso-brasileiras, que receberam um medicamento e foram tratadas no Hospital de Santa Maria, "condicionou a direção da instrução".

"A Presidência achou por bem verificar. Foi entendido pela CADA [Comissão de Acesso a Documentos Administrativos] que não havia violação, que havia razões que justificavam a divulgação", acrescentou Marcelo, pelo que a documentação "foi divulgada em janeiro".

Sobre o envolvimento do seu filho no caso das gémeas, o Presidente da República remeteu esclarecimentos para o próprioNuno Rebelo de Sousa.

"Terão de perguntar ao próprio, tem 51 anos, é maior e vacinado, vive noutro Estado", declarou o Presidente da República, quando questionado sobre a conclusão do relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, que diz que Nuno Rebelo de Sousa invocou o nome do pai nos contactos que fez com o Chefe da Casa Civil.