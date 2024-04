Governo deixa em aberto futuro da diretora das secretas. Montenegro exigiu demissão há dez meses

Está em aberto o que irá acontecer a Graça Mira Gomes, a secretária-geral do Sistema de Informações da República (SIRP) com a entrada em funções do novo governo da AD, praticamente um ano depois da polémica que envolveu as secretas na recuperação de um computador do Ministério das Infraestruturas.

Fonte do novo executivo refere à Renascença que o foco, neste momento, é a apresentação no Parlamento do programa de Governo, a ser discutido na próxima semana, e o que acontecerá à moção de rejeição prometida pelo PCP.

O entendimento é que só a partir da próxima semana é que o executivo entra em velocidade de cruzeiro e decide o que fazer em relação a Graça Mira Gomes, não estando afastada a eventual saída da diretora das secretas.

Há dez meses, à boleia do episódio do alegado roubo de um computador no Ministério das Infraestruturas, em que foi envolvido o Sistema de Informações da República (SIRP), o líder do PSD escreveu uma carta ao então primeiro-ministro a pedir a demissão da secretária-geral das secretas.