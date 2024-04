​Governo AD contraria programa eleitoral na nomeação da secretária de Estado Adjunta e da Justiça

Em declarações à Renascença , o vice-presidente da Frente Cívica, João Paulo Batalha, sublinha que a nomeação agora para o Governo não é ilegal, porque a medida prevista no programa eleitoral ainda não foi tomada, mas é um “tiro no pé”.

Na página oficial do Governo lê-se que Maria Clara Figueiredo "foi juíza desembargadora no Tribunal da Relação". A Renascença apurou que exerceu em Évora e, também, funções como magistrada judicial.

No plano ético é questionável? O programa eleitoral da AD previa esta regra, mas logo que toma posse a regra não é cumprida...

Claramente o Governo do PSD e CDS já está em discordância com o programa eleitoral do PSD/CDS. Há aqui um compromisso claro e indesmentível de criar uma incompatibilidade legal no exercício de cargos públicos por magistrados dos tribunais e do Ministério Público. E esse compromisso é bem-vindo porque nós temos assistido a muitos problemas de portas giratórias entre magistrados de carreira que exercem cargos públicos por nomeação governamental e depois voltam para a magistratura e, depois, voltam a exercer cargos públicos.

É o caso também da ministra Margarida Blasco, que fez boa parte da sua carreira em cargos de nomeação política. Isto cria problemas, nem que seja só à imagem, mas às vezes mais do que à imagem. Cria conflitos de interesses destes magistrados do exercício das suas funções porque vão fazendo, quase, carreiras paralelas de proximidade com o poder político.

Esta incompatibilidade, com que se comprometeu a AD no programa eleitoral, era muito bem-vinda. O que não é tão bem-vindo é ver a AD, nas nomeações para o Governo que vai implementar este programa, estar já a violar este compromisso. É, seguramente, um tiro no pé e é uma oportunidade perdida.

Se essa medida for avante, fica em causa o nome desta secretária de Estado?

Lá está, se esta medida for avante, evidentemente irão dizer – como é da boa técnica de legislação e aplicação de leis - que só se aplica para futuro. Mas é evidente que qualquer membro do Governo que estiver em funções com uma lei destas que, entretanto, entra em vigor tem autoridade diminuída.

Eu diria até que qualquer membro do governo nomeado em violação deste compromisso eleitoral também tem a sua autoridade política diminuída, porque a Secretária de Estado que vai tomar posse hoje corresponde a uma contradição flagrante com o programa eleitoral. E, portanto, há aqui um embaraço que mostra como muitas destas bondosas promessas eleitorais têm vida, infelizmente muito curta.