Executivo de Montenegro tem tantos governantes como o de Costa em 2015

O XXIV Governo Constitucional, liderado por Luís Montenegro, tem um total de 59 membros, os mesmos do primeiro executivo de António Costa, entre os quais 17 mulheres como secretárias de Estado e dois ministérios totalmente no feminino.

A lista dos 41 secretários de Estado, que fecha o elenco do executivo do PSD/CDS-PP, foi esta noite aceite pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e divulgada mais de três horas depois de Luís Montenegro ter saído do Palácio de Belém para a sua primeira reunião semanal.

Estes 41 governantes, que tomam posse na sexta-feira no Palácio da Ajuda, juntam-se aos 17 ministros e ao primeiro-ministro, já empossados na terça-feira, totalizando um executivo que terá 59 elementos no total.

Este é precisamente o mesmo número -- em ministros e secretários de Estado -- que António Costa apresentou no seu primeiro executivo (2015-2019). .

Em termos de mulheres, Luís Montenegro já tinha escolhido sete ministras, às quais se juntam agora 17 secretárias de Estado.

Há mesmo dois ministérios que são totalmente compostos por mulheres: o da Justiça e o da Saúde.

No caso da Justiça, à ministra Rita Júdice juntam-se agora as secretárias de Estado Maria José Barros e Maria Clara Figueiredo.

Já no Ministério da Saúde, Ana Paula Martins terá consigo Ana Povo e Cristina Vaz Tomé, esta última assumindo uma nova pasta designada Gestão da Saúde.

O maior executivo em número de governantes desde 1976, com 70 no total, foi o segundo Governo de António Costa (2019-2022), na altura da posse composto pelo primeiro-ministro, 19 ministros e 50 secretários de Estado.

De acordo com o arquivo da página oficial do Governo, o executivo que até então tinha tido mais elementos na sua primeira composição foi o XII, o último liderado pelo social-democrata Aníbal Cavaco Silva (1991-1995), com 67 no total.