Chega aponta Marcelo como "peça fundamental" no caso das gémeas

O líder parlamentar do Chega disse esta sexta-feira que Marcelo Rebelo de Sousa é uma peça chave no caso das gémeas luso-brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria, e que há tempo para os esclarecimentos do Presidente da República depois das eleições europeias, a 9 de junho.

"Sabemos que estamos em campanha eleitoral, mas também sabemos que a campanha eleitoral termina no dia 9 de junho, que são as eleições europeias. Portanto, vamos aguardar. Certamente que Marcelo Rebelo de Sousa é uma peça fundamental e será, obviamente, chamado nesta comissão de inquérito", disse Pedro Pinto após a tomada de posse dos 41 secretários de Estado do Governo de Luís Montenegro.

Marcelo Rebelo de Sousa negou, esta sexta-feira, que tenha bloqueado o acesso à informação sobre o caso das gémeas, e recusou a falar da comissão de inquérito ao caso que o Chega anunciou por estar "em período pré-eleitoral".

Paulo Núncio, líder parlamentar do CDS, declarou que o partido ainda não decidiu como vai votar a criação da comissão parlamentar de inquérito. O Livre, representado na cerimónia pelo deputado Paulo Muacho, tem a mesma posição.