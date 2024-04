Caso das gémeas “tem de ser esclarecido”, diz Pedro Nuno Santos

Para o dirigente socialista, “é muito importante que o povo português tenha confiança nas instituições, nos serviços públicos, no Estado e confiança de que há equidade no acesso aos serviços públicos”.

O Chega anunciou na quinta-feira que pretende constituir uma comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas luso-brasileiras tratadas com o medicamento Zolgesma no Serviço Nacional de Saúde.

“No tempo certo o grupo parlamentar do PS decidirá aquilo que fará no que diz respeito a iniciativas que vão surgindo no parlamento. O tema é relevante para nós, para que todos os cidadãos tenham confiança e que saibam que não existe favorecimento para ninguém”, concluiu.

O secretário-geral do PS participou esta sexta-feira na sessão de abertura da reunião anual do Partido Socialista Europeu no Comité das Regiões que decorre em Portimão, que tem como tema central a habitação, um problema transversal a toda a Europa.

AD partilha agenda com extrema-direita

O secretário-geral do PS acusou esta sexta-feira o Governo da Aliança Democrática de partilhar uma agenda política com partidos da extrema-direita, "partilha que ficou clara" no discurso de tomada de posse do novo primeiro-ministro português.

"O que nós vamos assistindo é a uma direita tradicional a assumir as bandeiras da extrema-direita, como aliás já hoje se verifica em Portugal", disse Pedro Nuno Santos.

Durante a sua intervenção na sessão de abertura da reunião anual do Partido Socialista Europeu no Comité das Regiões, que decorre naquela cidade algarvia, o líder socialista disse que essa aproximação "ficou clara desde logo no discurso de tomada de posse do primeiro-ministro português", Luís Montenegro.

Para Pedro Nuno Santos, "existem mais semelhanças entre os partidos da direita tradicional, a chamada direita clássica, e os da extrema-direita, do que aquilo que se vai ouvindo".

"A direita tradicional, quando precisa de governar, não hesita em aliar-se à extrema-direita e nós temos assistido nos últimos anos a um avanço da extrema-direita na Europa", apontou.