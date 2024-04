Assessores de Marcelo e mais CDS no governo de Montenegro

Três horas depois de Luís Montenegro ter abandonado o Palácio de Belém foi divulgada a lista os nomes dos novos Secretários de Estado. Ao todo, são 41.

Luís Montenegro não vai ter qualquer Secretário de Estado.

Muitos dos nomeados integram o Conselho Estratégico Nacional do PSD. E o CDS vai ter mais dois membros no Governo: Telmo Correia na Administração Interna e Álvaro Castelo Branco na Defesa.

A lista inclui dois assessores do Presidente da República e dois administradores de empresas de comunicação social, que passaram pela RTP, SIC e Media Capital.

Cristina Vaz Tomé, a nova secretaria de estado da gestão da saúde, foi administradora da SIC e da RTP.

Rui Freitas, o novo secretario de estado Adjunto e da Presidência era até aqui administrador do Grupo Media Capital, detentor da TVI e da CNN Portugal, e Presidente do Conselho de Administração da Swipe News, detentora, entre outras do Eco Economia Online, desde 2019, segundo informação no site do PSD.

De Belém para o Parlamento

O governo de Luís Montenegro foi buscar dois assessores ao Palácio de Belém. Um deles é Nuno Sampaio. O novo secretario de estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação foi assessor de Cavaco Silva e também de Marcelo Rebelo de Sousa.

O economista Hélder Reis que é também assessor de Marcelo e integrou o governo de Pedro Passos Coelho é o novo secretário de estado do Desenvolvimento Regional.

Administração Pública… nas Finanças

A Administração Pública regressa ao ministério das Finanças de Joaquim Miranda Sarmento.

Marisa Garrido, licenciada em gestão de empresas, vice-presidente do IAPMEI é a nova secretária de estado da Administração Pública.

Mais autarcas

Os autarcas ganham também lugar em várias secretarias.

Hernâni Dias, presidente da câmara de Bragança, será Secretário de Estado da Administração Local.

Emídio Sousa, autarca em Santa Maria da Feira, será Secretário de Estado do Ambiente.

Rui Ladeira, presidente da câmara de Vouzela, será secretário de estado das Florestas, que regressam ao ministério da Agricultura.

E mais

A pasta do desporto vai manter-se nos assuntos parlamentares. O escolhido para a pasta é Pedro Dias, diretor executivo da Federação Portuguesa de Futebol.

O ministro Pedro Duarte vai contar ainda com o antigo deputado Carlos Abreu Amorim como secretário de estado adjunto e dos assuntos parlamentares.

No superministério da educação, ciência e inovação, Alexandre Homem Cristo que foi eleito deputado vai ser secretário de estado adjunto e da educação. A ciência fica nas mãos da investigadora Ana Maria Paiva. Pedro Dantas da Cunha, antigo diretor geral da educação, será o secretário de estado da Educação.

Outro superministério, o das Infraestruturas e Habitação, vai ficar ainda com a mobilidade. Para a Habitação, a escolha recaiu em Patrícia Machado dos Santos, arquiteta que tem trabalhado com as autarquias de Lisboa e Oeiras.

O novo ministério da Juventude e Modernização, a ministra Margarida Balseiro Lopes vai ter duas secretarias de estado, Carla da Cruz Mouro ficará com a pasta da Igualdade e Alberto Silva com a Modernização e Digitalização.