Alexandra Leitão indicada para líder parlamentar do PS

O líder do PS, Pedro Nuno Santos, vai propor Alexandra Leitão para presidente da bancada parlamentar socialista, avançou a Lusa e confirmou a Renascença junto de fonte do partido.

A reunião do Grupo Parlamentar do PS que irá votar o nome de Alexandra Leitão vai realizar-se na próxima quarta-feira.

A deputada e antiga ministra da Administração Pública tinha sido convidada por António Costa para líder parlamentar, em 2022, mas na altura rejeitou a proposta.



Alexandra Leitão, coordenadora do programa eleitoral do PS, disse agora "sim" a Pedro Nuno Santos e vai suceder a Eurico Brilhante Dias na liderança do grupo parlamentar do Partido Socialista.