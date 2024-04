Quem é quem? Conheça os secretários de Estado do novo Governo

Já são conhecidos os nomes dos secretários de Estado do XXIV Governo Constitucional, liderado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Ao todo, há 41 novos Secretários de Estado.

MINISTÉRIO DE ESTADO E DE NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretária de Estado dos Assuntos Europeus: Inês Carmelo Domingos

Eleita para a Assembleia da República pela AD, já tinha sido deputada do PSD, entre 2015 e 2019. Era, desde 2021, consultora económica da Casa Civil do Presidente da República.

Com 46 anos, estudou na Escola Europeia de Bruxelas e licenciou-se em economia pela Universidade Católica de Louvain. Completou um mestrado, também em economia, pela mesma universidade, e iniciou o doutoramento em relações internacionais e ciência política na Universidade Católica Portuguesa, em 2017.

Colunista regular do "Observador", Inês Domingos foi economista nos departamentos de investigação dos bancos de investimento Morgan Stanley e Goldman Sachs.

Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação: Nuno Azevedo Sampaio



Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas: José de Almeida Cesário

MINISTÉRIO DE ESTADO E DAS FINANÇAS

Não é a primeira vez que ocupa o cargo. Durante o Governo de Passos Coelho já teve a mesma pasta.Foi Deputado em várias legislaturas, tendo sido Vice-Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, Vice-Presidente da Delegação Portuguesa ao Fórum Parlamentar Ibero-Americano, Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Argentina e Secretário da Mesa da Assembleia da República nas VI e VIII Legislaturas.

Secretário de Estado do Orçamento: José Brandão de Brito

Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais: Cláudia Melo de Carvalho

Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças: João Alexandre da Silva Lopes

Secretário de Estado da Administração Interna: Marisa Marques Oliveira

MINISTÉRIO DA PRESIDÊNCIA

Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros: Paulo Lopes Marcelo

Secretário de Estado Adjunto e da Presidência: Rui Costa Freitas





MINISTÉRIO DA COESÃO TERRITORIAL

Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional: Hélder Gomes dos Reis

Secretário de Estado da Administração Local: Hernâni Dias



MINISTÉRIO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES

Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares: Carlos Abreu Amorim

É atualmente professor universitário, mas já foi deputado pelo PSD. Foi vice-presidente da bancada parlamentar quando Luís Montenegro liderava o grupo parlamentar. Ficou de fora das listas em 2019 quando Rui Rio iniciou o consulado como presidente do partido.

Tem 60 anos, é doutorado em Direito e Professor Universitário e é um utilizador intensivo de redes sociais onde já se envolveu em diversas polémicas ao longo dos anos. Em 2013, chegou a pedir numa entrevista à agência Lusa a demissão do então ministro das Finanças, Vítor Gaspar, causando desconforto no PSD da altura.

Secretário de Estado do Desporto: Pedro Pereira Dias

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional: Álvaro Castelo Branco

É há muitos anos um dos homens fortes do CDS-PP no Porto, na presidência da distrital local. É jurista e já foi vice-presidente da câmara do Porto no consulado de Rui Rio, com quem tem boa relação, onde teve os pelouros do Ambiente, Juventude e Serviços Urbanos.

Com a saída do Parlamento de Nuno Melo, que já é ministro da Defesa Nacional, Castello-Branco era o nome que iria substituir o presidente do CDS-PP na bancada dos centristas. Assim, segue diretamente para um lugar no Governo.

O advogado do Porto e vice-presidente do CDS-PP já foi, de resto, deputado em três legislaturas, sobretudo, nos anos em que Paulo Portas era líder do partido.

Secretária de Estado da Defesa Nacional: Ana Isabel Xavier

[Em atualização.]