Miguel Albuquerque antecipa-se a Marcelo e avança nome de Secretária de Estado das Pescas

Miguel Albuquerque, líder do PSD Madeira, antecipou-se ao Presidente da República e anunciou, esta quinta-feira à noite, numa publicação nas redes sociais, o nome da futura Secretária de Estado das Pescas.

A pasta ficará nas mãos de conterrânea Cláudia Aguiar.

“Tenho a maior consideração e amizade por ela. Uma mulher de garra, trabalhadora e que defende as causas que abraça com afinco. Tenho a certeza que fará um excelente trabalho e que levará, como sempre, a Madeira no seu coração. Para a sua terra e para todos nós, é uma honra testemunhar o seu percurso e o que, com mérito, tem alcançado. Portugal só fica a ganhar!”, escreveu Albuquerque.

Aguiar é mais uma baixa entre os eurodeputados do PSD que sai antes do fim do mandato. Estava em Bruxelas desde 2019.

Esta quinta-feira, o "Diário da Madeira" já a dava como certa no lugar e agora confirma-se. Irá trabalhar com o ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, com quem, de resto, trabalhou em Bruxelas.