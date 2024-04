"É possível" governar em duodécimos. Montenegro tem de garantir ao PR que tem "condições" para isso

"É possível". Duarte Pacheco, ex-deputado do PSD e dirigente da distrital do Oeste, é direto quando é questionado pela Renascença se a nova maioria pode vir a governar em regime de duodécimos se a proposta de Orçamento do Estado para 2025 for chumbada pelo Parlamento.

A possibilidade já tinha sido levantada esta quarta-feira pelo social-democrata José Matos Correia, presidente do Conselho de Jurisdição do PSD no programa Casa Comum da Renascença e a tese está a ganhar adeptos.

Duarte Pacheco vai ainda mais longe do que Matos Correia e acredita que o Presidente da República pode vir a acolher a ideia, mesmo tendo em conta o precedente criado em 2021, em que Marcelo Rebelo de Sousa dissolveu o Parlamento na sequência do chumbo da proposta apresentada pelo Governo de António Costa, levando à convocação de novas eleições.

"Se for o próprio Governo a dizer, 'eu tenho condições para continuar a cumprir o meu mandato com o orçamento que está em vigor', aí, o senhor Presidente fica com uma margem muito limitada" para dissolver a Assembleia da República, diz à Renascença o ex-deputado do PSD.