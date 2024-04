Chega vai pedir comissão de inquérito ao caso das gémeas

O Chega vai pedir uma comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas, anunciou esta quinta-feira André Ventura, na sequência do relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).

"É importante que o poder político não fique imune, independentemente das consequências que tal ato possa implicar", afirmou André Ventura, em declarações aos jornalistas, no Parlamento.

O Chega tem agora duas opções em cima da mesa: pode forçar a instalação automática da comissão parlamentar de inquérito ou então apresenta um requerimento para levar a questão a votação em plenário.



Para pedir uma comissão de inquérito, um partido tem que ter, pelo menos, 46 deputados (um quinto do total) e o Chega tem atualmente 50.

A decisão do Chega acontece após a divulgação do recomendação emitida pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) por causa do caso das gémeas luso-brasileiras tratadas à Atrofia Muscular Espinal no Hospital de Santa Maria com um medicamento de milhões de euros.

