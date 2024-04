Chega vai pedir comissão de inquérito ao caso das gémeas

"A primeira conclusão do relatório da IGAS é que todos os intervenientes neste processo ou favoreceram ou cometeram irregularidades no acompanhamento e no acesso a tratamento das gémeas brasileiras no sistema de saúde português", afirma André Ventura.

O Chega vai pedir uma comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas , anunciou esta quinta-feira André Ventura, na sequência do relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) que aponta a existência de ilegalidade na marcação da primeira consulta no Hospital Santa Maria, em Lisboa.

A decisão do Chega acontece após a divulgação do recomendação emitida pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) por causa do caso das gémeas luso-brasileiras tratadas à Atrofia Muscular Espinal no Hospital de Santa Maria com um medicamento de milhões de euros.

A IGAS concluiu pela ilegalidade do acesso à consulta de neuropediatria das gémeas e emitiu recomendações a três entidades: Unidade Local de Saúde de Santa Maria, Infarmed e Secretaria-geral do Ministério da Saúde, dando 60 dias para a sua aplicação.



Em causa estará o pedido de Lacerda Sales, na altura secretário de Estado da Saúde, para a marcação da primeira consulta no Hospital de Santa Maria, que não terá cumprido as regras legais.



À Renascença, o antigo governante diz não querer comentar, mas admite manter a posição de que não fez nada de errado.



"Na atividade política nunca comentei um relatório das atividades inspetivas ou judiciarias, muito menos o faria agora fora da atividade política como é obvio. Eu não conheço o relatório, ainda não o li. Fico a aguardar, com o maior respeito, e com os tempos próprios das entidades competente, todos os resultados", referiu o antigo secretário de Estado da Saúde.