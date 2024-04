CDU dá "pontapé de saída" para europeias e defende que Euro só trouxe estagnação

O secretário-geral do PCP deu esta quinta-feira o "pontapé de saída" para as eleições europeias a defender que a UE "está ao serviço do grande capital" e que o Euro só trouxe "estagnação económica", "contenção salarial" e menos investimento público.

Num discurso numa ação da candidatura do cabeça de lista da CDU para as europeias, João Oliveira, no ISCTE, em Lisboa, Paulo Raimundo defendeu que as eleições de 9 de junho são para eleger 21 deputados "para um Parlamento Europeu que funciona de facto em Bruxelas e Estrasburgo, mas cujos impactos se refletem na vida de todos os dias" de quem vive em Portugal.

"Se é lá que se fazem, é cá que se pagam e se pagam no que também está em causa nestas eleições", defendeu, num discurso em que fez depois um balanço do que considerou ser o desenvolvimento de Portugal desde a adesão à União Europeia (UE), em 1986.

Considerando que a UE está "ao serviço do grande capital", Raimundo sublinhou que "os fundos comunitários e as chamadas "bazucas" não compensam, como nunca compensaram, tudo aquilo de que se abdicou e se está a abdicar" no desenvolvimento do país.