​CDU dá pontapé de saída para as europeias e promete “fazer frente” a Bruxelas

Menos de um mês depois das eleições legislativas, o PCP voltou a reunir os nomes mais sonantes do partido, incluindo os antigos secretários-gerais do partido Jerónimo de Sousa e Carlos Carvalhas. O motivo: dar o pontapé de saída para o próximo combate eleitoral – as eleições europeias.



O cabeça de lista já era conhecido – João Oliveira – que até já têm andado por ai na estrada, a marcar presença em vários momentos, mas este foi o momento de traçar linhas.

“Aqui estamos com o João Oliveira, o primeiro candidato desta candidatura ao serviço dos interesses dos trabalhadores e do povo”, começou por dizer o secretário-geral Paulo Raimundo.

O secretário-geral do partido garantiu depois que estão cá “para fazer frente aos objetivos dos grupos económicos, dos monopólios e das multinacionais que têm na União Europeia um dos instrumentos ao seu dispor”, afirmando que “os fundos comunitários e as chamadas ‘bazucas’ não compensam, como nunca compensaram. tudo aquilo de que se abdicou e se está a abdicar no nosso desenvolvimento”.

“A verdade é que, com o Euro, o País só conheceu estagnação económica, contenção salarial, menos serviços e investimento público”, sintetizou.