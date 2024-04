Presidente da Assembleia da República recebe novo ministro dos Assuntos Parlamentares

O Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, recebe hoje o novo ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, uma audiência para apresentação de cumprimentos antes da conferência de líderes.

De acordo com informação adiantada à agência Lusa pelo gabinete do Presidente da Assembleia da República, o encontro decorre 15 minutos antes da conferência de líderes parlamentares agendada para as 15h00.

Depois da apresentação de cumprimentos e do breve encontro, os dois seguirão do gabinete do PAR para a reunião dos líderes, na sala Dona Maria II.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu na terça-feira posse ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, e aos ministros do XXIV Governo Constitucional, numa cerimónia no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

Na Sala dos Embaixadores do Palácio Nacional da Ajuda, 23 dias depois das eleições legislativas antecipadas de 10 de março, o chefe de Estado empossou o primeiro-ministro e depois os 17 ministros do executivo minoritário formado por PSD e CDS-PP.

O XXIV Governo Constitucional ficará completo com a posse dos secretários de Estado, marcada para sexta-feira.