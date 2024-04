"Chumbo do Orçamento não impede um Governo de governar" em duodécimos

O chumbo do Orçamento do Estado (OE) não implica de forma automática a queda do Governo, defende o social-democrata José Matos Correia, em declarações ao programa Casa Comum, da Renascença.

Depois de o primeiro-ministro ter defendido que quem viabiliza o programa de Governo deve permitir a sua execução até ao final do seu mandato ou até à aprovação de uma moção de censura, o antigo deputado do PSD vem lembrar que um Governo pode manter-se em funções mesmo com o chumbo do Orçamento.

“Se o pensamento do Presidente da República não foi alterado em função daquilo que foi um erro, eu acho mau sinal. Se um Orçamento não é aprovado, não há nada na Constituição que impeça que seja aprovado um novo Orçamento ou até que se governe em duodécimos. Nesse sentido, o chumbo de um Orçamento não impede um Governo de governar.”

Este cenário contraria a posição do Presidente da República tida com o chumbo de um Orçamento do Governo de António Costa. Matos Correia diz que Marcelo Rebelo de Sousa quis fazer uma “reforma subreptícia da Constituição”, em 2022, “ não o devia ter feito”.