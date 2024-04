Operação Influencer. António Costa apresenta requerimento ao Supremo para ser ouvido

António Costa anunciou que vai apresentar um requerimento ao Supremo Tribunal de Justiça para ser ouvido “com a maior celeridade possível” em relação ao seu envolvimento na Operação Influencer.

“Não há nada pior que haver uma suspeita e ela não ser esclarecida”, afirmou o agora ex-primeiro-ministro, agradecendo a todos os que colaboraram consigo no Governo e à sua família.

Questionado sobre se está disponível para continuar a servir Portugal em Bruxelas, António Costa sublinhou que, devido às suspeições públicas anunciadas após o conhecimento da Operação Influencer, se devem respeitar as instituições e que é “tempo que as suspeitas se esclareçam”.

“Dei instruções ao advogado para esta terça-feira apresentar um requerimento junto do coordenador do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça para que, com a maior celeridade possível, possam proceder à minha audição para esclarecer qualquer dúvida que tenham, sobre a suspeita que tenham”, afirmou, acrescentando estar “totalmente disponível” para colaborar com a justiça.

Costa aproveitou ainda para elogiar o discurso “muito bom”, “muito claro” e “coerente” de Luís Montenegro, o primeiro-ministro que tomou posse esta terça-feira, indicando que falou sobre “tudo aquilo que defendeu na campanha eleitoral”.

Questionado sobre um desejo que deixa ao seu sucessor à frente do Governo, António Costa transmitiu as “maiores felicidades”. “Esta transição de pastas decorreu de forma impecável entre todos e honra a nossa democracia. Muita sorte, muita felicidade, e que tudo o que lhe correr bem será seguramente bom para o País, para as portugueses e os portugueses”, vincou.