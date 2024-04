Montenegro lança desafio e oposição aceita dialogar sobre corrupção

Luís Montenegro fez uma escolha. A ideia foi repetida vezes sem conta pelo líder do Chega, depois da tomada de posse do novo Governo. E a escolha do PSD não foi o partido de Ventura, foi o PS, de Pedro Nuno Santos, argumentou. Por isso, em termos de governação, André Ventura desejou “boa sorte ao PSD e ao PS”, prometendo não ser ele a bloquear o futuro do país. Posta essa questão de lado, Ventura afirmou que o seu partido, o terceiro mais votado, estará pronto para apoiar boas ideias e combater a corrupção - o repto lançado pelo primeiro-ministro. Críticas à parte - e toda a oposição teve algo a apontar ao discurso da tomada de posse de Luís Montenegro -, os partidos foram unânimes em aceitar discutir a melhor forma de combater a corrupção em Portugal. Chega não é “força de bloqueio”

“O Chega nunca é uma força de bloqueio, é uma força de construção de alternativa”, disse André Ventura aos jornalistas. Fez questão de sublinhar que o primeiro-ministro “teve um discurso positivo, a tocar em vários aspetos que interessam à sociedade portuguesa”, como, por exemplo, a luta contra a corrupção ou a “promoção de uma economia forte e saudável”.

“Foi um discurso de futuro, e é importante que o primeiro-ministro cumpra o que hoje disse”, acrescentou Ventura, dizendo esperar que Montenegro “consiga concretizar essas palavras em medidas concretas”. De resto, André Ventura focou-se na parte do discurso de Montenegro em que o novo primeiro-ministro “apelou ao compromisso do Partido Socialista”. Foi quanto bastou para Ventura considerar que Montenegro “deixou claro que o seu interlocutor será o Partido Socialista” de Pedro Nuno Santos. “Acho que é claro que fez uma escolha, e essa escolha é o PS.” Sobre o futuro do país, Ventura defendeu que um “especial desígnio” será “lutar contra a corrupção”, enquanto o futuro do partido “será liderar a oposição”. Apesar disso, o Chega não será uma força de bloqueio e “todas as medidas que forem boas terão o apoio” do partido.

Ao PS caberá “dar a estabilidade” que Montenegro procura, sublinhou o líder do Chega. IL pede que Governo “cumpra promessas” Rui Rocha comprometeu-se a ser “muito exigente com a governação” de Luís Montenegro. Depois da tomada de posse do novo Governo, o líder da Iniciativa Liberal declarou que é “fundamental” que os partidos “assumam as suas responsabilidades”, que o Governo “cumpra as promessas que fez e que as oposições saibam respeitar aquilo que são os mandatos que receberam”.

“Da parte da IL nós comprometemo-nos com duas coisas, com sermos uma voz permanente de trazer o país para a frente, de fazer avançar o país, e de sermos muito exigentes com a governação, é essa a responsabilidade que temos”, afirmou. Rui Rocha sublinhou ainda que o partido tem “seguramente mais oportunidade para fazer valer” as suas propostas, e que já foram apresentadas “prioridades e medidas” como “um pacote para a habitação que passa pela revogação do pacote Mais Habitação, ou de uma parte significativa desse pacote, e de medidas concretas para aumentar a oferta de habitação em Portugal”.