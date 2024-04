Ascenso Simões: “Não há ninguém” no PS que “possa ter relações privilegiadas” com Marcelo

“A capacidade de influência do Presidente da República junto do PS é praticamente inexistente.” Ascenso Simões, antigo governante e ex-dirigente socialista, blinda desde já qualquer eventual pressão que Marcelo Rebelo de Sousa venha a fazer para que Pedro Nuno Santos viabilize a proposta de Orçamento do Estado para 2025.

Questionado pela Renascença sobre se antevê o Presidente da República (PR) a fazer como nas vésperas da votação da proposta de OE de 2022, quando ameaçou os partidos políticos com a dissolução do Parlamento, Ascenso Simões é taxativo: “Pode reclamar o que quiser do PS, mas não terá até ao final do seu mandato qualquer capacidade de influenciar o PS.”

Ascenso Simões, que já foi secretário de Estado da Administração Interna de António Costa, ressalva que o PS “não deixará de ter atenção com o PR do ponto de vista institucional”, mas do ponto de vista político, “essa capacidade deixou pura e simplesmente de existir”.

Os socialistas ainda não esqueceram que Marcelo decidiu dissolver pela segunda vez o Parlamento apesar da solução proposta por António Costa de continuar a legislatura com Mário Centeno como primeiro-ministro, mas Ascenso Simões refere como anterior a isso a acrimónia em relação ao Presidente.

“É um problema que já vem de há muito tempo, de excesso do PR, de descolagem da realidade, do extravasar permanente da sua intervenção, da visão elástica dos poderes constitucionais e incontenção discursiva”, acusa o ex-dirigente do PS.

Ascenso diz que se trata de um “património que levou a que o PS hoje não tenha qualquer relação com o PR, numa perspetiva de influência para as suas próprias decisões”. E não é só isso. A relação “privilegiada” que Marcelo pudesse ter com Costa não existe com a nova geração de dirigentes do PS.

Não é que Pedro Nuno Santos não tenha boa relação com o PR. O problema, segundo Ascenso, é que “não há ninguém” no PS que “possa ter relações privilegiadas” com Marcelo. “Tudo isso se extinguiu e passou, portanto, é uma geração nova, com outra visão do mundo, com outra visão da democracia e com outra visão do PS e da governação.”

O corte em relação a Marcelo é tão marcado que, segundo Ascenso Simões, o posicionamento entre o novo PS e o Presidente é “completamente diferente e quase inconciliável” com o do Presidente.