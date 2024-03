Sindicato preocupado com "desaparecimento" do Ministério do Ensino Superior

O presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup), José Moreira, lamenta o desaparecimento do Ministério do Ensino Superior e diz que onovo ministro da Educação, Fernando Alexandre, terá de ser um “superministro com supercapacidades”.



Em declarações à Renascença, o sindicalista manifesta vontade em trabalhar com o ministro da Educação, Ciência e Inovação, para resolver todos os problemas dos professores e investigadores.

José Moreira mostra também “muita preocupação com o facto do Ministério do Ensino Superior e da Ciência ter desaparecido, porque quer dizer que, pelo menos aparentemente, o peso político do setor vai diminuir no Conselho de Ministros”.