Polícias esperam que nova ministra tenha "suporte político" para tomar medidas

Os polícias esperam que a nova ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, tenha o "suporte político" do resto do Governo para resolver a questão do subsídio de risco.



Em declarações à Renascença, o presidente da Associação Sindical de Profissionais da Polícia (ASPP-PSP) acredita que Margarida Blasco conhece bem a realidade das forças de segurança.

Paulo Santos lembra que, para resolver os problemas da PSP e da GNR, também é preciso vontade dos restantes ministros.

“Estamos na expectativa de perceber se o suporte político que vai ter do Governo, no seu todo, lhe vai responder às condições estruturais de trabalho muito difíceis e problemas graves que existem na PSP e na GNR.”

O presidente da Associação Sindical de Profissionais da Polícia reforça ainda que as forças de segurança não vão pedir nenhuma reunião ao primeiro-ministro indigitado, mas sim esperar pelo contacto de Luís Montenegro para a abertura de negociações sobre o subsídio de risco.