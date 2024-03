Jovens pedem à nova ministra plano para "responder aos principais desafios"

“Esperamos um Ministério que dê respostas a algumas questões imediatas, a habitação, os salários, a educação que continua com bastantes problemas. Esperamos da ministra que consiga exercer uma influência positiva para os jovens junto dos seus pares”, sublinha o presidente do Conselho Nacional da Juventude.

“Esta é uma reivindicação que há muito tempo o Conselho Nacional da Juventude tem vindo a fazer, existir um ministro preocupado com esta geração e na aplicação de um plano para responder aos principais desafios dos jovens, não só no imediato, mas que pense o futuro”, apela Rui Oliveira, em declarações à Renascença .

O presidente do Conselho Nacional da Juventude, Rui Oliveira, vê com bons olhos a criação da nova pasta e pede à ministra Margarida Balseiro Lopes para se focar em soluções de longo prazo.

Habitação, ensino e subida dos salários. São estas as prioridades apontadas pelos jovens para o novo Ministério da Juventude e Modernização.

Com 34 anos, a vice-presidente do PSD é a ministra(...)

A vice-presidente do PSD Margarida Balseiro Lopes vai assumir o Ministério da Juventude e Modernização, que não existia no anterior executivo. A lista de ministros do novo Governo foi esta quinta-feira proposta por Luís Montenegro e aceite pelo Presidente da República.

Margarida Balseiro Lopes, 34 anos, é licenciada em Direito, foi deputada entre 2015 e 2022 e ocupa uma das seis vice-presidências da direção do PSD.

Foi líder da Juventude Social-Democrata entre 2018 e 2020 e, atualmente, trabalha numa empresa multinacional de auditoria e consultoria.

Como deputada, integrou várias comissões parlamentares, com destaque para a Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto.