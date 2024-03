Associação Zero lamenta perda de protagonismo do Mar no novo Governo

A associação Zero lamenta a perda de protagonismo da pasta do Mar na composição do novo Governo, apresentado esta quinta-feira por Luís Montenegro.

À Renascença, o presidente Francisco Ferreira espera que as secretarias de Estado que ainda estão por anunciar deem a devida relevância aos oceanos.

"Não se identificar o Mar, não se identificar o Clima, há definitivamente uma perda. O protagonism dos oceanos é uma valência muito importante para um país como Portugal".

Já sobre os nomes do novo Governo, o presidente da Zero aplaude a decisão de Maria da Graça Carvalho para as pastas do Ambiente e da Energia, mas, quanto às Infraestruturas, duvida que Miguel Pinto Luz tenha sido a escolha acertada.

O especialista aponta que Pinto Luz "foi bastante cético" em relação ao trabalho da comissão técnica independente para o novo aeroporto, contudo espera que o novo ministro não complique a escolha, apesar de reconhecer que "há decisões difíceis" que vão ser tomadas.

Na Agricultura, a Zero espera que "não haja planos megalómanos" e antecipa um mandato que não será fácil para José Manuel Fernandes.

"Temos um ministro que tem sido bastante crítico em relações às questões ambientais na área da Agricultura. Haverá alguma crispação de visões", vaticina.