Pedro Reis. Novo ministro da Economia quer "tratar bem o setor privado"

Pedro Reis foi o escolhido para ministro da Economia do novo Governo de Luís Montenegro, apresentado esta quinta-feira ao Presidente da República e aceite por Marcelo Rebelo de Sousa.

Presidente da AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, entre 2011 e 2014, é um dos coordenadores do programa económico do programa eleitoral da AD.

Não tendo um lugar no núcleo de direção de Luís Montenegro, Pedro Reis surge como um dos quatro coordenadores do programa económico da Aliança Democrática (AD) a par de Joaquim Miranda Sarmento, João Vale e Azevedo e António Leitão Amaro e é uma das referências do PSD nesta área.