Nuno Melo na Defesa. Um ministro do CDS no novo Governo

Nuno Melo vai ser o ministro da Defesa do novo Governo liderado por Luís Montenegro. A lista oficial foi divulgada esta quinta-feira, após ter sido apresentada ao Presidente da República.

O líder do CDS-PP tinha lugar praticamente garantido no Governo da AD. Para além da Defesa Nacional, era também apontado pelos centristas para a pasta da Agricultura, uma área em que trabalhou enquanto eurodeputado e que é cara ao partido desde o consulado de Paulo Portas.

Depois de vários anos no Parlamento Europeu, Nuno Melo sai diretamente do Parlamento para o Governo, depois de o CDS-PP ter passado dois anos numa travessia do deserto sem representação em São Bento.

Com formação em Direito e proveniente do distrito de Braga, da freguesia de Joane, Melo já foi líder parlamentar na altura em que Paulo Portas foi presidente dos centristas e numa fase difícil da vida interna do CDS-PP com violentas trocas de galhardetes com o ex-líder do partido José Ribeiro e Castro que, apeado da liderança do CDS-PP, chegou a chamá-lo de "chefe da banda".