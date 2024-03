Maria da Graça Carvalho, a ministra do Ambiente que já foi ministra da Ciência

A nova ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, já foi ministra da Ciência e do Ensino Superior, mas, mais recentemente, enquanto eurodeputada, foi negociadora da Reforma do Mercado Elétrico Europeu.

"No meu trabalho tenho defendido a criação de incentivos ao investimento e uma aposta na investigação e inovação. Acredito ainda que a UE [União Europeia] deve construir as interligações elétricas em falta. Esta é a única forma de criarmos um verdadeiro mercado da energia europeu", destaca Maria da Graça Carvalho na página na internet de apresentação como deputada do Parlamento Europeu.

Natural de Beja, a nova titular das pastas do Ambiente e Energia foi relatora-principal do Regulamento de Proteção da União Contra a Manipulação do Mercado Grossista da Energia e negociadora pelo Partido Popular Europeu da Reforma do Mercado Elétrico Europeu.

Professora catedrática do Instituto Superior Técnico, em Lisboa, Maria da Graça Carvalho, 68 anos, assume no seu currículo 30 anos de experiência nas áreas da energia, alterações climáticas e política de ciência, tecnologia e inovação.

Foi membro do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável.

Como docente universitária, as suas aulas incidiam sobre energia, ambiente, alterações climáticas e desenvolvimento sustentável.