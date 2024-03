Leitão Amaro ministro da Presidência do novo Governo

António Leitão Amaro vai ser o ministro da Presidência do novo Governo, do primeiro-ministro Luís Montenegro, apresentado esta quinta-feira ao Presidente da República e que toma posse a 2 de abril.

Atual vice-presidente do PSD e deputado, António Leitão Amaro foi secretário de Estado da Administração Local no primeiro Governo de Pedro Passos Coelho.

Após 2017, esteve ao lado de Rui Rio. Depois das eleições legislativas de 2019, passou para a equipa de Luís Montenegro.

Em entrevista à Renascença e ao “Público”, em dezembro de 2023, Leitão Amaro não disse se o PSD vai ou não descartar o entendimento com PS quanto à localização do novo aeroporto de Lisboa. O PSD vai "tomar a decisão baseado no comportamento da outra parte e no cumprimento do acordo", disse.