Joaquim Miranda Sarmento. Quem é o novo ministro das Finanças?

Joaquim Miranda Sarmento é o novo ministro de Estado e das Finanças do XXIV Governo Constitucional, liderado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, que toma posse a 2 de abril. Vai herdar o excedente orçamental deixado pelo Governo socialista.

Foi até agora líder parlamentar do PSD. Chegou a ser rotulado como o "Mário Centeno de Rui Rio", desempenhou funções como assessor económico do ex-Presidente da República Cavaco Silva. Trabalhou no Ministério das Finanças e foi consultor da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO).

Foi até fevereiro comentador do programa São Bento à Sexta, da Renascença onde fez contraponto com Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS e, por diversas vezes, defendeu a governação de Pedro Passos Coelho nos anos da troika.