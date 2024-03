Castro Almeida regressa ao Governo para gerir fundos europeus

A proposta de nomeação de Castro Almeida consta de uma nota no portal da Presidência da República, divulgada após o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, ter aceitado a lista de ministros do XXIV Governo Constitucional entregue pelo primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro.

No Governo cessante, a gestão do PRR estava dependente da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

Fonte do PSD disse à Lusa que a gestão do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) será responsabilidade deste ministério.

Manuel Castro Almeida foi secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, com responsabilidade pelos Fundos Europeus entre 2013 e 2015, quando Pedro Passos Coelho era primeiro-ministro.

O antigo secretário de Estado do Desenvolvimento Regional Manuel Castro Almeida é o novo ministro Adjunto e da Coesão Territorial no XXIV Governo Constitucional , liderado pelo social-democrata Luís Montenegro. Vai ficar responsável pelos fundo europeus, nomeadamente o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A Coesão Territorial é uma área governativa responsável pela tutela e execução das políticas públicas respeitantes à gestão do território, nomeadamente a aplicação de fundos comunitários, numa altura em que se está a iniciar o novo programa Portugal 2030.

Um ministério de Coesão Territorial foi uma novidade introduzida pelos Governos de António Costa e até agora era gerido pela ministra do PS Ana Abrunhosa, tendo sob a sua alçada as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e as políticas das autarquias locais, entre outras.

O novo executivo vai tomar posse em 2 de abril e o debate do Programa do Governo está marcado para 11 e 12 de abril.

Os novos secretários de Estado tomarão posse no dia 5 de abril.