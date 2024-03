Pedro Nuno Santos e Montenegro reúnem-se para desbloquear impasse no Parlamento

Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro vão reunir esta manhã de quarta-feira para tentar desbloquear o impasse relativo à presidência na Assembleia da República.

Segundo avança o jornal "Público", a primeira reunião formal entre os líderes de PS e PSD pode servir para encontrar uma solução para desbloquear o Parlamento, depois de um dia de indecisão esta terça-feira.

As candidaturas para o cargo de presidente da Assembleia têm de ser apresentadas até às 11h00. O plenário será retomado às 12h00.

De forma inesperada, o nome de Aguiar Branco foi chumbado ao não conseguir os 116 votos necessários para ser eleito. Apesar do voto ser secreto, as contas demonstram que terão sido os deputados do Chega a inviabilizar o nome do antigo ministro da Defesa. “Não é não”, ironizou André Ventura no final, culpando o PSD por ter rompido um acordo.

O travão a fundo mergulhou a escolha do próximo presidente da Assembleia da República num fosso político marcado, antecipando aquilo que o país pode viver nos próximos meses. Não há maioria, não há acordo para a colmatar, e o Chega está a pressionar o PSD a ceder.