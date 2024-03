Montenegro sem solução parlamentar ou de Governo estável, diz Pedro Nuno Santos

Foi o PS que apresentou uma "solução para o impasse" em torno da eleição do presidente da Assembleia da República, afirmou esta quarta-feira o líder socialista Pedro Nuno Santos.

“Não foi apresentada pelo líder da AD [Luís Montenegro] nenhuma solução para o impasse, fomos nós que apresentámos”, garantiu o secretário-geral do PS, em declarações aos jornalistas no parlamento.



Depois de quatro votações, o social-democrata José Pedro Aguiar-Branco foi eleito esta quarta-feira presidente da Assembleia da República, num acordo de presidência rotativa com o PS.

O secretário-geral do PS considera que a Aliança Democrática (AD) mostrou que não tem uma solução parlamentar ou de Governo estável, nem “capacidade de iniciativa e de liderança”, após o impasse para a eleição do presidente do parlamento.

“O que a AD e o primeiro-ministro indigitado mostrou neste processo é que não tem uma solução parlamentar estável, nem tem uma solução de Governo estável, e revelou também que não tinha capacidade de iniciativa e de liderança para resolver impasses como aquele que nós acabámos por sofrer nas últimas 24 horas”, afirmou.



Pedro Nuno referiu que, como partido responsável, o PS sempre disse que não iria permitir um impasse constitucional aprovando moções de rejeição, tal como agora também não iria “conviver com um impasse parlamentar”.

“Por isso, o PS, como partido responsável que quer preservar as instituições democráticas do nosso país, fez uma proposta que nos permitisse resolver e seguirmos com o trabalho parlamentar, político, para verdadeiramente nos concentrarmos nos problemas do país”, frisou.