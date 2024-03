Marcelo vai convocar eleições antecipadas na Madeira para 26 de maio

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está esta quarta-feira a ouvir os partidos com assento na Assembleia Regional da Madeira, sobre a crise política no arquipélago.

A informação foi adianta aos jornalistas esta quarta-feira à tarde pelo líder do PS Madeira, Paulo Cafôfo, após uma audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém.

Após ouvir os nove partidos políticos, o chefe de Estado preside ao Conselho de Estado, órgão político de consulta do Presidente da República.

Este conjunto de audiências acontece depois de o Presidente da República ter recuperado, no início da semana, o poder de dissolver a Assembleia Legislativa da Madeira, uma vez que já decorreram seis meses desde as eleições regionais de 24 de setembro, que a coligação PSD/CDS-PP venceu sem maioria absoluta.

O Governo Regional da Madeira está em gestão desde o início de fevereiro, depois de o presidente do executivo, o social-democrata Miguel Albuquerque, ter pedido a demissão do cargo após ter sido constituído arguido no âmbito de um processo em que são investigadas suspeitas de corrupção no arquipélago.