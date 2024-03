Marcelo dissolve parlamento da Madeira e marca eleições para 26 de maio

O líder do PS Madeira considerou que não se pode ignorar o processo judicial que envolve Miguel Albuquerque, acusando o presidente do governo regional de não ter tido ainda a coragem de pedir o levantamento da imunidade.

A revelação foi feita aos jornalistas por Paulo Cafôfo, o líder do PS Madeira, à saída da audiência no Palácio de Belém.

Ainda antes da reunião do Conselho de Estado marcada para as 18h00, Marcelo Rebelo de Sousa indicou aos partidos que vai dissolver o parlamento da Madeira e convocar eleições para o dia 26 de maio.

PSD e CDS defendem a estabilidade da atual maioria

Miguel Albuquerque disse ao Presidente da República que a atual maioria de governo garante a estabilidade na região e acrescentou que ainda este mês nas eleições legislativas, os dois partidos venceram na região e aumentaram o número de votos.

O presidente do governo regional da Madeira em gestão diz também que não tem medo de ir a eleições, e que está disponível para falar com todos os partidos, incluindo o Chega.

“Não tenho linhas vermelhas em relação a nenhum partido político, dentro daqueles valores do Estado de direito e outros, temos de ter a responsabilidade de estabelecer pontes de diálogo com todos os partidos”, disse Miguel Albuquerque.

Também o líder do CDS Madeira, Rui Barreto, refere que Miguel Albuquerque está nesta altura com o poder reforçado para liderar um novo governo.

“O doutor Miguel Albuquerque tem condições para continuar a exercer as funções de presidente do Governo Regional, mais a mais por dois factos muito recentes. A coligação PSD/CDS vence de forma inequívoca as eleições legislativas do passado dia 10 de março para a Assembleia da República e tem outra legitimidade que advém de um processo interno muito recente”, afirmou Rui Barreto aos jornalistas, no Palácio de Belém.

O PAN Madeira que retirou o apoio parlamentar a Miguel Albuquerque diz agora que está preparado para ir a eleições na região e admite novos entendimentos com o PSD Madeira.

No final do encontro com o Presidente da República, Mónica Freitas referiu que tudo está em aberto e não considera grave o facto de Albuquerque estar a ser investigado por suspeitas de corrupção.

Este conjunto de audiências acontece depois de o Presidente da República ter recuperado, no início da semana, o poder de dissolver a Assembleia Legislativa da Madeira, uma vez que já decorreram seis meses desde as eleições regionais de 24 de setembro, que a coligação PSD/CDS-PP venceu sem maioria absoluta.

O Governo Regional da Madeira está em gestão desde o início de fevereiro, depois de o presidente do executivo, o social-democrata Miguel Albuquerque, ter pedido a demissão do cargo após ter sido constituído arguido no âmbito de um processo em que são investigadas suspeitas de corrupção no arquipélago.

[notícia atualizada às 16h37]