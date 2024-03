Aguiar-Branco eleito à quarta votação. Novo presidente do Parlamento defende mudanças após impasse

À quarta votação, os deputados aprovaram esta quarta-feira uma inédita presidência repartida da Assembleia da República entre PSD e PS.

O social-democrata José Pedro Aguiar-Branco é o novo presidente do Parlamento. Dentro de dois anos será indicado um nome pelo PS.

No total, votaram 228 dos 230 deputados. O nome de Aguiar-Branco venceu com 160 votos a favor, o candidato do Chega Rui Paulo Sousa recebeu 50 votos favoráveis.

Há ainda registo de 18 votos em branco e nenhum nulo.

No seu primeiro discurso, o agora eleito presidente do Parlamento, Aguiar-Branco, sugeriu, em primeiro lugar, que sejam revistos os mecanismos de eleição do presidente da Assembleia da República, para evitar novos impasses.



"O voto de cada português merece igual respeito", afirmou Aguiar-Branco.