Segunda votação na AR sem maioria. Assis e Aguiar-Branco vão a votos em nova ronda

À segunda não foi de vez. A votação para a eleição do novo presidente da Assembleia da República acabou sem maioria de votos para nenhuma das três candidaturas apresentadas, mas o socialista Francisco Assis recolheu mais votos que o candidato do PSD, José Pedro Aguiar-Branco.

Nesta segunda votação, Francisco Assis recolheu 90 dos 229 votos contados, enquanto Aguiar-Branco teve 88 votos - menos um do que na votação anterior. Manuela Tender, a candidata nomeada pelo Chega, teve 49 votos - menos um do que 50 deputados do Chega que estão no Parlamento.

Foram ainda contados dois votos brancos.

Numa segunda volta, que se irá realizar de seguida, a escolha recairá entre Francisco Assis e Aguiar-Branco. Para ser eleito, o candidato tem de obter a maioria absoluta, ou seja, 116 votos favoráveis.